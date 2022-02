Får arrangere ungdomskonferansen nesten innanfor normalen: – Vi gler oss

Nyheter

– Den 15. februar står vi klare med mange kjekke og interessante foredragshaldarar som representerer det lokale næringslivet i Nordfjord, seier dei.

Sjølv om koronasituasjonen har skapt usikkerheit har dei no fått klarsignal frå smittevernoverlegen til å arrangere Framflyt-konferansen så normalt som mogleg.

– På grunn av kort varsel og fordi det framleis er ein del smitte i samfunnet, vil vi komme til å fylle delar av salen i kohortar og med avstand, medan andre ser konferansen via stream frå Fjordenes Tidende, seier ungdommen.

Streamen vil vere tilgjengeleg for alle som har lyst til å sjå, slik at foreldre, søsken og alle som måtte ha interesse av å sjå litt av det næringslivet i her i området kan by på, får moglegheit til det.

– Vi gler oss i alle fall svært mykje og kryssar fingrane for at alle held seg friske!

Dette er programmet for Framflyt 2022. Programmet fra scena vil bli sendt direkte av Fjordenes Tidende:

Frå scena:

10.00: introduksjon

10.10: Ein veg til legeutdanning v/ Kjersti Nordpoll

10.30-10.45: Havila Kystruten og Nordfjordakademiet

10.45: Nordvestvinduet

11.05: Coast

Pause:

11.25-12.25 mingling/lunsj

Frå scena:

12.25: Ervik Havfiske

12.45: Selstad AS

13.05: Mowi

13.25-13.30: Avslutning