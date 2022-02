Kommuneoverlegen om koronasituasjonen: – Barna bør få leve så normalt som mogleg

Nyheter

Symptomfrie barn kan gå i barnehage og skule og delta i fritidsaktivitetar. – Så lenge barna er symptomfrie gjeld dette også når dei er nærkontaktar. Barn skal haldast heime om dei får infeksjonssymptom og dei bør då ta ein heimetest for covid-19 ein gong eller to i sjukdomsperioden om ikkje det er for belastande for barnet, seier Thomas Vingen Vedeld til Fjordenes Tidende.

– Ved positiv heimetest skal også barn isolerast heime i fire døgn, og føresette bør varsle dei som har vore nærkontaktar dei siste to dagane før barnet vart sjukt. I tillegg ber vi om at alle positive heimetestar vert registrert på nettsidene våre, opplyser kommuneoverlegen.

– Mindre farleg, men svært mange vil bli smitta

Den siste tida har det komme store endringar i korleis vi som samfunn skal møte covid-19 i kvardagen. Kommuneoverlegen seier at det no er omikron-varianten av viruset som er den dominerande, og den har langt mindre evne til å utløyse alvorleg sjukdom. I tillegg er dei aller fleste godt beskytta gjennom vaksinasjon.

– Omikron er også så smittsam at den i tida framover vil finne vegen til dei fleste av oss. Då er det godt å vite at dei aller fleste vil oppleve dette som ein luftvegsinfeksjon som liknar andre virusinfeksjonar vi tidlegare har vore vane med. Dette er også grunnlaget for at mykje av kvardagen er normalisert og at tiltak som karantene og ein del rutinemessig testing no er tatt vekk, seier Vingen Vedeld.

Hovudformålet med smitteverntiltaka er å bremse smittebølga nok til at ikkje for mange vert sjuke samtidig slik at ein unngår at ulike tenester stoppar opp.

– Dei som er aller mest sårbare blant oss, det vil seie personar med alvorleg svekka immunforsvar, personar med alvorleg lungesjukdom og dei eldste og skrøpelegaste, må i tida framover ta dei same omsyna overfor covid-19 som mot andre infeksjonar som til dømes influensa. Koronavaksinasjonen har redusert risikoen for alvorleg sjukdom også for dei mest sårbare, seier kommuneoverlegen.

– Barn og unge skal ta heimetest berre ved symptom

Rutinemessig testing i skular og barnehagar er ikkje lenger aktuelt. – Hovudregelen er no at barn og unge berre skal testast for covid-19 om dei har symptom. Testar vert difor ikkje lenger delt ut til alle gjennom skule og barnehage, seier Thomas Vingen Vedeld.

– Stad kommune har gratis heimetestar tilgjengeleg for utdeling til dei som har symptom og til dei som bur i same husstand som ein smitta og treng testar for å følgje det testopplegget som er anbefalt for dei, opplyser kommuneoverlegen.

Utleveringsstader er resepsjonen ved Stad Rådhus på Nordfjordeid, ved innbyggjartorget i kommunehuset i Selje, ved Stadlandet skule og Flatraket skule. Opningstider og meir informasjon finn ein på Stad kommune sine nettsider.

– Ein kan få med seg inntil ti testar ved kvar utlevering slik at ein kan ha testar heime ved behov i tida som kjem. Dei som har symptom og må hente testar sjølve, må av smittevernomsyn framleis kontakte koronatelefonen for å avtale utlevering frå eit av legekontora våre, avsluttar kommuneoverlegen i Stad kommune.