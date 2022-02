Ny avtale skal gjøre det lettere for nye bedrifter å forske

Nyheter

– Gjennom avtalen med Ocean Innovation Norwegian Catapult AS (OINCS) får vi tilgang til et stort nettverk av kunder, og de får også muligheten til å kunne etablere kontakt med våre kunder for å gjennomføre innovasjonsprosjekter der det er ledig kapasitet og fasiliteter tilgjengelige, sier daglig leder Trond Briskeby i forskningsstiftelsen MMR Ocean Blue til Fjordenes Tidende.