Tøft for familie og vennar å lese om netthets: – Dei seier vi skulle ha vore grisebanka

Nyheter

– Utsagn og kommentarar i sosiale medium er heilt uakseptable, og eg er skuffa og fortvila over voksne folk sine haldningar og utsagn. Sjikanering på Facebook og kommentarar om at vi skulle vore grisebanka og smakt vår eigen medisin. Vi som er politisk aktive har faktisk barn, vennar og familie som også er på sosiale medium, og eg er sjokkert over kva som blir skrive om oss medmenneske. Det som bekymrar meg mest er kva kultur eller ukultur som etablerer seg blant våre samfunnsborgarar som vi skal rekruttere til politikken i framtida?