Ingen storm denne helga, men det blir nok av snø, sludd og regn

Nyheter

Fredag melder meteorologen om vestleg bris med enkelte snøbyer på formiddagen. Om ettermiddagen aukar det til sørvest stiv kuling på kysten og liten storm ved Stad. Her kan vindkasta komme opp i 25 meter i sekundet. Etter kvart blir det også snø, sludd eller regn i ytre lågare strøk.

Laurdag blir det sør til sørvest bris og liten kuling utsette stader. Frå formiddagen er det meldt sørleg stiv kuling på kysten og periodevis sterk kuling ved Stad. Det blir litt regn, til dels sludd eller snø i indre og høgtliggande strøk. Utover dagen aukar nedbøren og snøgrensa stig. Denne dagen er det meldt opp til 27 millimeter nedbør på 24 timar.

Søndag vil det blåse sørvestleg bris med frisk bris på kysten og sørleg liten kuling nær Stad. Det er også meldt regn eller regnbyer med nedbør på opp til 26 millimeter på 24 timar. Om kvelden blir det skiftande bris, etter kvart nordaustleg stiv kuling nær Stad.

Meteorologen har også sendt ut farevarsel om jord-, sørpe- og flaumskred på vestlandet laurdag og søndag. Fare for utløysing av sørpeskred gjeld særleg i område med meir enn 50 cm snø. Snøen er nokre stader vassmetta.

– Sørpeskred løysast ut i relativt slake hellingar der vatn samlast opp. Skreiene kanaliserast ofte ned senkingar og bekkeløp og kan da utvikle seg til flaumskred, forklarar meteorologane.

Lågtliggande område er mest utsett for jordskred. Det er venta mykje nedbør frå natt til laurdag, som regn under 800 meter over havet.