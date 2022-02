Nå går hurtigruteskipet til verksted - følg ferden på webkamera

Nyheter

Her skal den reparere skadene i skroget som den fikk under grunnstøtingen for noen uker siden.

Skipet har ventet på godt vær, men også på ledig kapasitet hos verftet.

Fjordenes Tidende har stilt inn webkameraet sitt på Kråkenes fyr og etter hvert Vestkapp og følger skipet på ferden så lenge det er synlig.

Hurtigruteskipet går for egen maskin, men har følge av to slepebåter.

Det ble omfattende skader både på skroget og det elektriske anlegget om bord på hurtigruteskipet Fridtjof Nansen etter grunnstøting utenfor Måløy.

– Skipet har en flenge på den ene siden av skroget. I tillegg er det skader på den ene stabilisatoren på samme side. Vannet som har kommet inn har også gjort skader på deler av det elektriske anlegget om bord. Så det må også repareres, sa pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten Expeditions til Fjordenes Tidende i slutten av januar.

