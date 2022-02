Da er meter og munnbind borte, men det er egne råd for uvaksinerte og risikogrupper

Nyheter

Det er fire grunner til lettelsene: mildere sykdom, andelen som ligger på sykehuset er lav, befolkningen er godt beskyttet av vaksiner og sykefraværet er håndterbart.

Regjeringen fjerner derfor alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Vi fjerner derfor nesten alle smitteverntiltakene, som meteren, krav om munnbind og isolasjon. Vi kan gå tilbake til en normal hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Beslutningen bygger på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Begge mener det kan gjøres lettelser i tiltakene og Folkehelseinstituttet understreker at det er smittevernfaglig forsvarlig.

Det er forventet at smitten vil øke som følge av at forskriftene nå oppheves og anbefalingene justeres. Mange vil bli smittet og sykefraværet kan bli høyt. Antall sykehusinnleggelser vil trolig også øke, men pasientene er kortere tid på sykehus, og færre trenger intensivbehandling. FHI estimerer at sykehusinnleggelser ikke vil overstige 1.000 samtidige innleggelser. Dette har sykehusene kapasitet til å håndtere.

– Mange vil bli smittet i ukene fremover, og det må vi forberede oss på. Men vi er i stand til å håndtere smitteøkningen. Selv om vi fjerner forskriftskravene, er det fortsatt viktig å følge generelle smittevernråd. Er det noe vi alle har blitt gode på gjennom pandemien, så er det nettopp smittevern. Det må vi ta med oss videre, sammen med sunn fornuft, sier helse- og omsorgsminister Kjerkol.

De viktigste endringene:

Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.

Krav om bruk av munnbind oppheves.

Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.

Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.

holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker. Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke , men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.

, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer. De gjenværende innreisekravene om plikt til registrering og negativ test før ankomst oppheves.

Opprettholder beredskap og overvåking

Selv om de fleste tiltakene fjernes, er ikke pandemien over. Vinterbølgen pågår, og nye bølger og virusvarianter kan komme. Regjeringen jobber derfor med en ny langsiktig strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19. Den reviderte strategien skal legges frem våren 2022.

– Et hovedmål med «leve-med» strategien er at vi skal kunne leve med covid-19 på en slik måte at det gir minst mulig belastning for enkeltindivider og for hele samfunnet, sier Støre.

– Fremover må vi ha god beredskap for å håndtere mulige smitteutbrudd og nye virusvarianter. Et rammeverk med pakker med smitteverntiltak tilpasset ulike situasjoner og tiltaksnivå skal bidra til større forutsigbarhet og skal kunne brukes både ved innstramminger og ved lettelser. Vi må være forberedt på håndtere også det vi håper ikke skjer, sier Kjerkol.

Før rammeverket ferdigstilles, innhentes det nå innspill fra sektorene og ekspertgruppen Holden IV om hvordan tiltakspakkene kan gjøres mest mulig treffsikre, og dermed mindre byrdefulle for sektorene.

Fremdeles testing før og etter ankomst til Svalbard

Svalbard har en begrenset helsetjeneste og en mer sårbar beredskapssituasjon enn fastlandet, og har gjennom hele pandemien derfor hatt enkelte særtiltak sammenlignet med reguleringen på fastlandet. Regjeringen opphever nå pålegget om at kystcruisefartøy med passasjerer må returnere til fastlandet eller hjemmehavn ved smitte om bord. Krav om testing før og etter ankomst vil foreløpig videreføres, det samme gjelder forbud mot internasjonale charterflyginger. På disse områdene er det behov for flere vurderinger. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere dette fortløpende, og det forventes endringer i regelverket innen to uker.

Pandemien har endret definisjon

Basert på faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet at covid-19-epidemien per i dag ikke lenger defineres som et «alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom» etter smittevernloven. Dette innebærer at alle tiltak som er hjemlet i smittevernloven § 4–1 annet ledd oppheves.

Covid-19 defineres fremdeles som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det innebærer at kommunene har mulighet til å iverksette lokale tiltak ved behov.

Dette er anbefalingene som gjelder nå:

Generelle råd til befolkningen

Praktiser god hånd- og hostehygiene

Følg koronavaksinasjonsprogrammet

Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg dersom en ikke har symptomer selv om en har nærkontakter som er smittet.

Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.

Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mot behovet for kontakt med andre.

Det å holde seg unna store ansamlinger, eventuelt bruke munnbind kan vurderes i perioder med mye smitte. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt.

Personer i risikogruppene er stort sett godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om å vaksinere seg, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre.

Personer med høy risiko for alvorlig sykdom anbefales å rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendigheten av skjerming i perioder med mye smitte. Les mer om risikogrupper på FHI sine nettsider.

Avstand og sosial kontakt

Hold avstand til andre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer; spesielt til personer i risikogrupper.

Ved fødsel og alvorlig sykdom, bør sykehus og kommunale institusjoner tilrettelegge for besøk, også for pårørende og ledsagere som har testet positivt for koronaviruset.

Munnbind

Forskriftsfestet krav om munnbind oppheves.

Det anbefales bruk av munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.

Personer i risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing

Det anbefales test for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.

Ved positiv selvtest hjemme, bør den enkelte registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.

En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose. For personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.

De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra den smittede får symptomer til selvtesten viser at en er smittet. Ved vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at en tar ny test 2–3 dager senere.

Isolasjon

Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.

Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres. Se FHI sine nettsider.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn i barnehagealder og skoleelever, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke.

Smittesporing

Det er ikke lengre anbefaling om at personer som er smittet med koronaviruset skal informere øvrige nærkontakter.

Kommunal smittesporing kan være aktuelt i enkelte situasjoner, eksempelvis som bistand ved utbrudd i kommunale institusjoner.

Karantene

Ble avviklet 1. februar, mot test-regime.

Skoler, barnehager og SFO

Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves og dermed trafikklysmodellen.

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som setter krav om at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Det vil fortsatt være spesifikke råd for barnehager og skoler knyttet til covid-19 i koronaveilederen på FHI.

Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet i hverdagen.

Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI) vil være dekkende for smittevernråd til ansatte. Spesifikke smittevernråd knyttet til barnehager og skoler ivaretas med informasjon i koronaveilederen på FHI, under Råd om smittevern i skoler og barnehager.

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

Universitet, høyskoler og fagskoler

Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves.

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som setter krav til at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner for risikogrupper.

Arbeidsliv

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette for risikogrupper.

Arrangementer og sammenkomster

Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Serveringssteder og andre virksomheter

Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften til serveringssteder og andre virksomheter oppheves.

Ingen begrensninger knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres eller avstand.

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for alle virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Innreise