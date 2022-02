Kjører du raskere enn 50 knop? Da må du ordne deg høyhastighetsbevis

Nyheter

Høyhastighetskurset skal inneholde en teoretisk del, en praktisk del og en prøve. For å få utstedt beviset må du ha bestått kurset, oppfylle kravet om å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt, og være over 18 år.

– Hovedformålet med å innføre høyhastighetsbevis er å gi båtførere økt kunnskap og bedre holdninger, slik at antall ulykker ved bruk av fritidsfartøy reduseres, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Sikkerhet er viktig

Den praktiske delen vil skille mellom båt og vannskuter, da dette på mange måter er to svært forskjellige fartøy som krever ulik opplæring. Kurset skal gi kursdeltakerne verktøy til selv å kunne vurdere risiko og farer ved båtkjøring i høy hastighet, og dette blir vektlagt fremfor opplæring i kjøreteknikk.Målet er at kursteder kan begynne å tilby kurs allerede til sommeren, slik at båtførere kan ta kurset før kravet inntrer i juni 2023.

For å sikre at den praktiske delen av høyhastighetskurset gjennomføres på en forsvarlig måte, er det bestemt at alle kurssteder skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet.



Sjøfartsdirektoratet utarbeider for tiden nærmere retningslinjer og krav til kurssteder som ønsker å tilby høyhastighetskurs.