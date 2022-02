Kjenner du igjen disse spreke karene?

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: Da­gens bil­de er et lag­bil­de fra al­ders­be­stemt fot­ball i Mål­øy Id­retts­lag/MIL. Det er gut­te­laget som blei krets­mes­te­re i 1967.



For­an f.v. Jo­han Nygård, Gun­nar Skaar, Jon Stei­nar Fal­ke­vik, John Stei­nar År­dal, Tore Reed, Odd Stei­nar Is­ene og Jan Mag­ne Eide.

Bak f.v. Knut Åse­bø, Vi­dar Elt­vik, Erik Midt­gaard, Rolf Hol­me, Kjell Rune Sæt­ren, Kåre Reed og Jan Pet­ter Ven­øy.



Gut­te­ne på laget var fra 1951- og 1952-år­gan­gen, og kom fra Mål­øy og Polljen. Tre­ner for gut­te­laget var Ingo Lil­le­brå­ten, som var læ­rer ved Vågs­øy ung­doms­sko­le og seinere drev kolonialbutikk i Gate 3 i Måløy.

Fyl­ket var delt inn i tre so­ner, Nord­fjord, Sunn­fjord og Sogn. Mål­øy vant i Nord­fjord, spil­te så mot Sogn­dal i Stryn, og vant 1–0.



Bil­det er tatt i Flo­rø et­ter at Høy­an­ger var slått i fi­na­len, for­tel­ler en av dem som var med på laget.



Retting navn: I Kavringen 8.2. kom vi ved ett tilfelle til å skrive Gunnar Jan Skavøypoll Bugge istedenfor det korrekte navnet, som er Gunnar Jan Degnepoll Bugge. Vi beklager feilen.