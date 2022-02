Vil ha svar på kva regjeringa gjer for at bygdefolket skal få god mobildekning

Folk på Kråkenes i Kinn kommune har i mange år arbeidd for å få skikkeleg mobildekning i bygda, i samband med varsla bortfall av fasttelefoni over koparnettet. No vil stortingsrepresentant Alfred Bjølo høyre kva regjeringa vil gjere med saka.