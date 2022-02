Etablerer nytt brønnbåtrederi og beveger seg inn i havbruksnæringen

Via eierskapet og samarbeidet med Husøy Fiskeriselskap AS skal Ervik Gruppen etablere et helt nytt brønnbåtrederi. – Vi ser ikke lenger bare på fiskeri, men også på andre deler av sjømatbransjen, sier Robert Ervik, daglig leder i Ervik Havfiske.