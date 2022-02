Fjordenes Tidende står klare til å streame den store ungdomskonferansen

Nyheter

Framflyt-konferansen blir arrangert av og for ungdom, og det er ungdommar frå både vidaregåande og ungdomsskular som er publikum i dag når lokalt næringsliv og kommune skal få presentere jobbmoglegheitene som finst i området.

Fjordenes Tidende sender direkte frå konferansen frå klokka 10. Du finn streamen på fjt.no og klikkar på sjølve sendinga.

Streamen vil vere open og tilgjengeleg for alle som har lyst til å sjå, slik at foreldre, søsken og alle som måtte ha interesse av å sjå litt av det næringslivet i her i området kan by på, får moglegheit til det.

Får arrangere ungdomskonferansen nesten innanfor normalen: – Vi gler oss Framflytkonferansen 2022 ved Måløy vidaregåande skule nærmar seg, og gjengen i Storm UB gler seg til endå ein gong å samle ungdommar frå heile regionen.

Under finn du programmet for Framflyt 2022. Sendinga vil følge det som skjer frå scena, mens det under lunsjen er pause i sendinga.

Frå scena:

10.00: introduksjon

10.10: Ein veg til legeutdanning v/ Kjersti Nordpoll

10.30-10.45: Havila Kystruten og Nordfjordakademiet

10.45: Nordvestvinduet

11.05: Coast

11.25-12.25: Pause og mingling/lunsj

Frå scena:

12.25: Ervik Havfiske

12.45: Selstad AS

13.05: Mowi

13.25-13.30: Avslutning