Regjeringa ser ikkje på Vestland fylke som tvangssamanslått

Nyheter

– Regjeringa vil legge til rette for at tvangssamanslåtte fylkeskommunar som ønsker det, skal kunne delat. Eg har informert om rammene for deling i brev til dei tvangssamanslåtte fylkeskommunane 12. november 2021. Med tvangssamanslåtte forstår vi fylkeskommunar som Stortinget i 2017 vedtok å slå saman, trass i at ett eller fleire av dei involverte fylkestinga hadde fatta vedtak om at dei ikkje ønskte samanslåing. Det er fire fylkeskommunsr som i denne samanhengen er definerert som «tvangssamanslått»: Troms og Finnmark, Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark, seier ministeren til Bjørlo.