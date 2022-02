– Breiband til alle er det beste tiltaket for å løfte verdiskapinga over heile landet. No må regjeringa gire om til racerfart

– No må regjeringa gire om frå revers til racerfart i distriktspolitikken. Breiband over heile landet er mulig innan 2025, og er det beste og mest konkrete tiltaket for å løfte verdiskapinga over heile landet, seier stortingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo.