Liz Cathrin ønsker seg større fagmiljø, og flyttar frå den vesle bygda: – Det er vemodig

Liz Cathrin Hauge har budd i Davik i Bremanger i om lag ti år, men når ho no er ferdig utdanna barnehagelærar kjenner ho på at fagmiljøet blir for lite. No har ho teke valet om å flytte tilbake til Måløy der ho kjem frå.