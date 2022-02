Varaordføraren er skuffa over at gang- og sykkelvegen ikkje er prioritert

Varaordførar Siri Sansvik synest det er kjekt at Statens vegvesen har mange prosjekt som er under planlegging i regionen og i Stad kommune, men innrømmer at ho var spent då ho såg gjennom planen over prosjekt som blei offentleggjort førre veke. Og at ho blei skuffa.