Nyheter

– Det som no skjer er at Statsforvaltaren vurderer søknaden. Deretter sender embetet ei tilråding til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Sidan dette er ei tilråding vil vel det handle om ei utgreiing vert tilrådd eller ikkje. Som del av vurderinga kan det vere at Statsforvaltaren også vil involvere andre, som til dømes uttale frå fylket, nabokommunar og andre liknande høyringsinstansar. Når KDD har mottatt denne vil dei ta ei avgjerd på om kommunen skal greiast ut med tanke på ei deling eller ikkje, opplyser Terje Heggheim i fredagsbrevet sitt.