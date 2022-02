Frykter at domstolsreformen svekker rettssikkerheten og advokatrekruttering i distriktene

Advokatfirmaet Angelshaug & co AS i Måløy er bekymret for at domstolsreformen på sikt bidrar til at det blir færre lokale advokater i distriktene, og til en svekkelse av rettssikkerheten.