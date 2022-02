Har spelt inn fleire stopp på denne kaia gong på gong – no håper kommunen å bli høyrd

Nyheter

I eit brev til fylkeskommunen ber dei om stopp i Leirgulen på alle nordgåande ruter for ekspressbåten mellom Bergen og Nordfjord og stjernestopp ved alle sørgåande ruter. I tillegg ønsker dei at det blir vedteke å legge inn stjernestopp i Leirgulen for sørgåande rute frå Måløy kl. 05.10 med Kystvegekspressen mellom Måløy og Florø.