Elevane i ytre får ikkje god nok svømmeopplæring

Jan Vidar Smenes (Ap) synest det er trist at det ikkje ligg meir konkrete og offensive planer for svømmeopplæringa til elevane på dei tre skulane i ytre i Stad kommune. Han blei ikkje glad for svaret han fekk om kor mange av fjerdeklassingane som har klart å lære seg det dei eigentleg skal kunne.