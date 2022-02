Nyheter

Omsetningen til Nordvestvinduet har ligget over 100 millioner kroner hvert år siden 2016. 2020 ble et rekordår, med en omsetning på 127 millioner kroner og et driftsresultat på 4,6 millioner kroner. Omsetningstallet for 2021 endte rett under 134 millioner kroner.