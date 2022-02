Seks varslarar fekk medhald, men fylkeskommunen meiner det ikkje har skjedd noko straffbart

Nyheter

Fylkeskommunen jobbar framleis med ryddejobben etter varslingssakene ved Måløy vidaregåande skule. Det første varselet vart levert i desember 2020. Seks tilsette varsla om at dei vart utsette for mobbing, trakassering og fryktkultur. Dei har alle fått medhald. Varslingsutvalet i Vestland fylkeskommune har konkludert med at det har vore fleire brot på Arbeidsmiljølova.