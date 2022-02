I gang med planlegginga av etterlengta tiltak i krysset

– Vi veit at ein undergang i Deknepoll-krysset har vore eit etterlengta tiltak, og no ligg det omtalt i gjennomføringsplanen til Statens vegvesen for 2022-2027, seier ruteansvarleg i Statens vegvesen, Ole-Mathias Nes.