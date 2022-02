To hestar har gått gjennom golvet på eit hestesenter

Nyheter

Brannvesenet rykker ut til eit hestesenter på Nordfjordeid. To hestar skal ha gått gjennom eit golv, og brannmannskap frå Nordfjordeid er på staden for å hjelpe til med å berge hestane.

– Den eine hesten har kome seg laus, men den andre ligg der. Dei gir den mat for å roe den ned, seier operasjonsleiar ved 110 Vest til Fjordenes Tidende.

Han fortel at brannmannskapa no vil prøve å bistå så godt dei kan for å få den andre hesten laus.

Fjordenes Tidende har vore i kontakt med leiaren for Norsk Fjordhestsenter, Magni Hjertenes Flyum, som bekreftar at hendinga har skjedd hos dei.

– Eg jobbar med å få oversikt over situasjonen, seier ho.