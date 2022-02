Kommunen i midten vil ikkje diskutere Kinn-splitting, men vil framleis vere ein god nabo

Ordførar Anne Kristin Førde (Ap) er klar på at Bremanger skal vere ein god nabokommune uavhengig av om Kinn kommune blir delt eller ikkje. Doris Christensen i Kinn Ap meiner likevel at Bremanger må sjå på konsekvensane ei eventuell splitting kan få for Bremanger.