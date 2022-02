Nyheter

Ein førar fekk til saman 5.000 kroner i gebyr. 4.000 kroner var for å ha køyrd med to dekk som ikkje tilfredsstilte kravet til vinterdekk. Dei resterande 1.000 kronene av bota var for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Dette fekk også føretaket sjåføren køyrde for 2.000 kroner i gebyr for.