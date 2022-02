– Det som skjer i Ukraina er forferdelig. Jeg ser ikke lenger lys i tunnelen for det russiske markedet for norsk fisk

Sverre Søraa i Coast Seafood synes det som skjer i Ukraina nå er forferdelig, og at det etter all sannsynlighet betyr at det russiske markedet forblir lukket for norsk eksport av fisk. – Hva som nå skjer med norsk fiskeeksport til Ukraina er det ingen gitt å spå, sier Søraa.