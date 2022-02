Meiner det er forsvarleg å opne barnehagar og skular

Nyheter

Sølvi Hopland Aemmer i Holvik meiner det er for tidleg å fjerne smitteverntiltak og reagerer på at norske styresmakter ikkje følger råda til verdas Helseorganisasjon (VHO). Dei åtvarar mot å legge vekk alle smitteverntiltak og å slutte å teste folk. VHO meiner det er viktig å avgrense smitte overalt for å hindre nye mutasjonar, og få stoppa denne pandemien.