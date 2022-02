Føreslår å gje 100.000 kroner til den populære turstien

Nyheter

Kommunestyret i Kinn kommune har løyvd 500.000 kroner i årets budsjett til oppgradering av turstiar. Bakgrunnen er den vellukka satsinga å oppgradering av turstiar og turvegar. Dette er noko ein ønskjer å bygge vidare på.

I kommunedirektøren sitt framlegg til plan-, miljø- og næringsutvalet føreslår han å fordele midlane slik:

350.000 kroner til oppgradering av stien til dagsturhytta Fløgen. Med spelemidlar og dugnadsinnsats vil ein kunne realisere ein verdi på cirka 1 million. 100.000 kroner til oppgradering av stien Kapellneset-Rystestøylen. Med spelemidlar og dugnadsinnsats vil ein kunne realisere ein verdi på cirka 350.000. 50.000 kroner til etablering og oppgradering av mindre snarvegar til skular, barnehagar og leikeplassar.

I saksutgreiinga blir det peika på at det på Rystestøylen er lagt ned stor innsats i å rehabilitere eit gammalt stølshus, som i dag er i god stand med fasilitetar for både overnatting og dagsbesøk. Det går fleire stiar opp dit. Men særleg stitraseen frå Kapellneset er populær.

– Den er til dels veldig dårleg og nedsliten, og her er stort behov for oppgradering. Der er etablert ei foreining Rystestølens venner med eit styre som jobbar for dette prosjektet. Stitraseen er og merka av Ytre Nordfjord turlag. Rystestølens venner har god dialog med turlaget om oppgradering av denne stien, skriv administrasjonen.

Dei foreslår å bruke 100.000 kroner på dette prosjektet. Tilsvarande her vil det vere mogleg å søke spelemidlar samt legge inn ein stor verdi i dugnad.

– Her er fleire private grunneigarar, og realisering av prosjektet er avhengig av velvilje og frivillige langsiktige avtaler med grunneigarane.

Saka skal handsamast av plan-, miljø- og næringsutvalet 1. mars.