Henning var tidlig ute med bruk av datamaskin. I dag driver han firma i Oslo

Sel­je/Stad: Det­te bil­det stod på trykk i Fjor­de­nes Tidende i ok­to­ber 1987, til ei sak om 12 år gam­le Hen­ning Bort­ne som gikk i 6. klas­se ved Flat­ra­ket sku­le. Han had­de ce­re­bral pa­re­se, som gjor­de at han had­de van­s­ker med å skrive. Men med hjelp av egen kom­mu­nalt an­satt as­si­stent og da­ta­ut­styr mest­ret han sko­le­gan­gen fint. Før måt­te as­si­sten­ten skrive det mes­te for Hen­ning, men et­ter at sko­len fikk da­ta­ma­ski­nen i 1986, klar­te han det sjøl. Hen­ning bruk­te den iste­den­for bly­ant, og tekst­be­hand­lings­sy­ste­met kom til sin rett i de fles­te fag. Det­te var før da­ta­ut­styr blei al­le­manns­eie, men Hen­ning had­de da­ta­ma­skin som hjel­pe­mid­del både på sko­len og hei­me. Og i midt­ti­men stod han for vei­led­ning til de and­re ele­ve­ne på sko­lens da­ta­ma­skin, al­ler helst til spill.