Lyttar til kommunedirektøren si tydelege tale om uverdig situasjon

– Eg synst det er utruleg viktig og fortenestefullt at ein nøytral byråkrat som Terje Heggheim går ut med så klar og tydeleg tale om ein situasjon som er uverdig for enkeltmenneske, seier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V). Han stiller no spørsmålet vidare til justisministeren.