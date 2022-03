Nyheter

Det er Vegtrafikksentralen vest som tirsdag klokken 15.34 melder at riksvei 15 over Strynefjellet er stengt på grunn av uvær og fare for snøras.

Veien blir ikke åpnet igjen tirsdag.

– Det skal gjøres en ny vurdering onsdag morgen, melder Vegtrafikksentralen vest.