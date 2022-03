Har apparat til å ta imot flyktningar, men dei må bli fordelt frå IMDi

Nyheter

– Han tok kontakt med meg, og mitt klare råd til han var at måtte vende seg til IMDi, direktoratet for integrering og mangfald. Dei registrerer alle som kjem inn til landet som flyktningar. Derifrå vil dei bli fordelt ut til kommunane som har sagt seg villige til å ta imot flyktningar. Vi har ikkje system for å kunne ta imot alle som berre kjem køyrande, så ein må gå den vegen, seier Silden.