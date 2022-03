John-Terje står klar til å reise for å hente kjærasten og hennar to søner ut frå krigsområdet

John Terje Hamre frå Selje har vore kjærast med Tetiana Paschenko frå Ukraina sidan våren 2019, og planen var at ho skulle flytte til Selje og Norge. Men korona og krig har stoppa dei. No tar John Terje situasjonen i eigne hender og reiser for hente henne og sønene ut ifrå den utrygge situasjonen.