Anslår at 2.000 liter diesel har runne ut i sjøen

Nyheter

Dieselutsleppet til sjø nær Florø sentrum skal kome frå sjølve dokka på skipsverftet Westcon Yards. Det melder Firdaposten som har vore i kontakt med beredskapsleiar Robert Endestad i Kinn brann og redning.

Det vart først meldt om dieselsøl frå ein oljerigg som har lege til kai ved verftet. Vest politidistrikt anslo rundt klokka 06.30 at det dreidde seg om 2.000 liter.

Ein politipatrulje på staden melder i morgontimane torsdag at lekkasjen kjem frå ein fiskebåt. Denne var på veg inn til dokka for reparasjon etter ei grunnstøyting for nokre dagar sidan. Det er ifølge politiet uvisst om båten har kollidert i dokka eller om lekkasjen kjem frå tidlegare grunnstøyting.