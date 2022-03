Fryktar prosjektet for å rekruttere legar vil ende i debatt om å stenge legekontor

Nyheter

Bremanger har lenge slite med å rekruttere fastlegar til kommunen. No er fleire av legane som er tilsett i slutten av 50-åra. Difor hastar det for kommunen å få på plass tiltak for å gjere det meir attraktivt å jobbe på legekontor og helsestasjon slik at fleire søkjer seg til desse jobbane.