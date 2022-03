Bekymra for rekruttering til helsetenestene - meiner sjukepleiarar må bli prioriterte

Nyheter

– Ifølge statistiske berekningar vil folketalet i Kinn kommune minske med 1.325 personar i tida fram til 2050. Samtidig som folketalet synker, vil delen av eldre i kommunen auke. Det er nødvendig å sikre gode helsetenester for befolkninga i Kinn kommune i framtida, skriv Flataker Sandvik i ei uttale frå Norsk sjukepleiarforbund i Kinn kommune i samband med KS sin strategikonferanse.

Norsk sjukepleiarforbund Kinn kommune er bekymra for utviklinga innan helsetenesta og viser til at det i kommunen i februar 2022 er ledige stillingar for sykepleiarar.

– I tillegg har kommunen også fleire ledige stillingar for andre profesjonar innan helsetenesta. Det er få eller ingen søkarar til dei ledige sjukepleiarstillingane. For å kunne sikre forsvarlege tenester til innbyggerane i Kinn kommune og i Vestland fylke er Norsk sjukepleiarforbund Kinn kommune av den oppfatning at sjukepleiarane må bli prioriterte i det kommande hovuddtariffoppgjeret, skriv ho.

Uttalen er også signert av Reidun Stavland som er fylkesleiar Norsk sjukepleiarforbund Vestland og Karin Bell Trældal som er nestleiar i Norsk sjukepleiarforbund Vestland. Uttalen er også sendt kommunen 23. februar.