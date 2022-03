«Riktig energipolitikk kan stoppe krig og katastrofer»

Nyheter

Dette lesarinnlegget er skriven av Geir Arne Solheim, leiar Kinn MDG.

Energi har fått stor merksemd i det siste, mest på vondt. Prisen for å ha bygd opp eit dårleg energisystem får ein betalt for no, og det med renter. For svak grunnlast av fornybar elektrisitet i Europa gjer oss avhengig av gass frå Russland, som igjen skaper høge straumprisar, som igjen finansierer ein krig i Ukraina, som igjen trugar med å øydelegge kjernekraftanlegg som kan øydelegge Europa. Vi er verkeleg, verkeleg, verkeleg på feil veg!

Vi i MDG ønskjer å få til ein heilt ny energipolitikk. Sjølvsagt har vi ikkje alle svara. Dei må vi finne saman. Men vi har ein del synspunkt for å få i gang ein overordna debatt. Først og fremst må vi lære oss å energieffektivisere betre. Den beste elektrisiteten er den vi ikkje brukar. Deretter må vi utvikle energisystem som i større grad tek omsyn til naturen. Vi kan ikkje redde klima ved å ofre naturen. Vi må skape balanse med Moder Jord.

Ein del av svaret ligg i ein miks av løysingar lokalt som skaper plussregionar, slik at ein gjer kvar region i større grad uavhengige av importert energi. Alle regionar i verda vil kunne vere sjølvforsynte med lokale energiressursar, og i stor grad fornybare ressursar. Der det er sol – bruk sola! Der det er bølgjer – bruk bølgjene! Ved å lage gode miksar mellom ulike energikjelder, og ved bruk av lagringsløysingar som batteri, hydrogen og ammoniakk, kan ein lage berekraftige og smarte system i europeiske regionar som gjer at vi tek kontroll over energisituasjonen.

Ikkje berre skal vi redde naturen, klimaet og artsmangfaldet, men vi har og store skilnader mellom fattig og rik. Dette skiljet er i ferd med å auke, og katastrofane vi opplever berre aukar gapet. Det må vi gjere noko med. Vi må vurdere å differensiere mellom naudsynt straumforbruk og luksusstraum. Varmekablane i vegen opp til hytta kan gjerne svi, for å seie det slik. Straumen vi brukar til vanleg bør ha ein lågare kost. Kanskje burde «subsidieringa» av straum heller vere dei første kilowatta du brukar, og ikkje dei siste slik det er i dag? Det er jo overforbruket som bør ned, ikkje vanlege folk sitt basisbehov for oppvarming på ein kald norsk vinterdag.

Verdshistoria har vist at kampen om energiressursar har ført til mange tragediar. Så lenge vi overlèt energiressursane til nokre få hender, så vil det alltid oppstå konfliktar og krig. For å unngå dette må vi demokratisere energiproduksjonen, og det gjer ein ved å gjere regionar og lokalsamfunn uavhengige av til dømes gassleidningar. Mange byggjer allereie plussbustader som produserer meir energi enn dei forbrukar. Slik må vi tenke med regionar òg.

Norsk politikk handlar mykje om «månelandingar» her og der, men vi har ingenting på månen å gjere. No må det satsast på ein brei lokalenergimix, smarte system, samarbeid på tvers av gamle skiljeliner, naturvennleg energi, lokal industriutvikling og eit berekraftig energisystem som står seg like bra om 100 år.

Til sjuande og sist kan riktig energipolitikk hindre krig og stoppe dei store miljøkrisene som heng over oss.