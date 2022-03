– Denne sommeren er Måløy sin sjanse til å bli en viktig cruisehavn

Kapteinssjefen i et av verdens største cruiserederi, italienske MSC, var på besøk i Måløy denne uka. Han var imponert av alt regionen har å by på, og var opptatt av å formidle at måløysamfunnet nå må forberede seg på storinnrykket av turister til sommeren.