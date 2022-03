Gått glipp av nokon viktige saker? Her kan du lese vekas mest populære

Nyheter

John-Terje Hamre klarte ikkje berre sitte stille og sjå på at kjærasten og hennar to søner frå Ukraina var utrygge. Han bestemte seg for å hente dei og fleire ut frå Ukraina. Denne saka kan du lese meir om her.

Saka nest flest ville lese var ei sak om fleire tre som hadde velta på E39 i uvêr. Denne saka kan du lese her.

Fleire var også interessert i saka om to byggvarebedrifter i Stad kommune som skal slå seg saman. Den saka kan du lese meir om her.

Desse sakene blei også mykje lest:

Følg uvêret: Måløybrua stengt i fleire periodar og vindkast på over 40 meter i sekundet ved Kråkenes Søndag morgon har Måløybrua vore stengd i fleire periodar. Brua stenger ved vind på 32 meter i sekundet. Meteorologisk institutt har fanga opp vindkast på over 40 meter i sekundet ved Kråkenes fyr. Fjordenes Tidende har webkamera både av vindmålaren på Måløybrua, ved Kråkenes fyr og på Vestkapp, kor ein kan følge uvêret direkte.

Over 16 millionar verda rundt har ledd av Emma (13) sitt kino-hyl på TikTok Då Emma Barmen frå Måløy la ut ein video på det sosiale mediumet Tiktok av seg sjølv som kvepp av ein Minions-reklame på Måløy kino, tok det heilt av. Etter kort tid hadde millionar sett klippet og over 36.000 menneske hadde kommentert det.