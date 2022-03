Kommunen vil ha tryggare skuleveg, men fylkeskommunen vil ikkje sette opp skilt og oppgradere gatelys

Medan ein ventar på ein gang- og sykkelveg frå Selje sentrum til Hamarsvik ønskjer Stad kommune tiltak med skilt for å betre tryggleiken for dei ni barna som har strekninga som skuleveg. – At det går mjuke trafikantar langs vegen der det ikkje er eige areal til dei, er ingen uvanleg situasjon langs vegnettet i fylket, seier fylkeskommunen.