Ole og to kompisar tok saka i eigne hender og leverte fulle bilar med donasjonar til ukrainske flyktningar

Ole Nordnes kjende at han måtte gjere noko for å hjelpe ukrainarane som no flyktar frå krig. Då fekk han med seg to kompisar på laget og køyrde eit stort lass med donasjonar til Polen. Også på heimtur vart det full bil. To ukrainske familiar vart med heim til trygge Norge.