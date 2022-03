Får høyre at kvinnedagen ikkje er viktig: – Dei berre ler og tullar det vekk

Venninnene Martine (17), Henriette (18) og Sofie (16) opplever at gutar ofte ikkje tar kvinnedagen seriøst. – Dei berre ler det vekk og tullar med at det også skulle vore ein eigen dag for dei, seier jentene.