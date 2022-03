Merker at det er forskjell på korleis kvinner og menn blir møtt som leiarar

Etter mange år med menn i ordførarstolen, blei Lena Landsverk Sande (V) den første kvinnelege ordføraren i Vanylven. – Eg er stolt over at det endeleg blei ei kvinne i denne rolla, seier ho, men ho merker likevel at ho som ordførar kan bli møtt på ein annan måte enn ein mann ville ha blitt.