Ser ein på yr.no vil Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven vere merka med eit oransje varselskilt.

Sidan det har vore høge temperaturarar den siste tida og lite regn er det fare for skog-, gras- og lyngbrann i heile Vestland fylke og delar av Rogaland. Varset gjeld heilt til laurdag.

Det har vore ei stille natt til søndag i heile Vest politidistrikt, men innsatsleiar Roger Gundersen oppmodar om at ein passar på:

– Det er heilt tørt no, så eg håper folk er forsiktige og ikkje bruker eld.

I tidsrommet 15. april – 15. september er det eit generelt forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og utmark utan særskild tillatelse.

– Viss du skal gjere opp eld utandørs, er det viktig at du er klar over at du har ein generell plikt til å vise aktsemd for å unngå brann. Brot på denne plikta kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Det betyr at du alltid må vurdere om det er forsvarleg å tenne opp eld, står det på Kinn kommune sin nettstad.