Det er 110 Vest som klokken 00.22 natt til 17. mai melder at det Kinn brann og redning har rykket ut til Gate 1 i Måløy etter at det skal ha tatt fyr i en ovn plassert på utsiden av et bygg i sentrumsgata.

– Brannvesenet er framme på stedet og har startet slukking, melder 110 Vest.

Klokka 00.26 melder 110 Vest brannen slukket.