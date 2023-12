– Så deilig å ankomme dette flotte stedet rett før helgen, smiler Bertrand.

Det spørs hvor lenge han blir, i og med at han har nye reiseplaner for lørdag morgen – og for resten av desember egentlig.

– Det er så gøy her i Kjølsdalen. Så mye å finne på! Foto: Bertrand sin venn

Men før han reiser videre, hvor tror du Bertrand er i dag?

Luke 14:

Leserne er gode på geografi, og av de over 200 som gjettet, hadde de fleste gjettet riktig: Det var i Kjølsdalen at Bertrand var i går. Han hadde funnet en flott plass ved Kjølsdalen Montessoriskule, og koste seg der – ikke akkurat i solveggen, men i alle fall var det opplett.

En av de som gjettet riktig er Arne Sørsund, som kan vente seg en liten juleoverraskelse fra Fjordenes Tidende. Gratulerer!

Som dere vet er Bertrand levende opptatt av både kultur og geografi. Etter at han var med på Kinn kommunestyremøte tirsdag insisterte han på å være med på kommunestyremøtet i Bremanger også. Så etter ha vært i Kjølsdagen reiste han videre til Svelgen.

Og han angret ikke. Han syntes julelys-showet på Elkem-fabrikken var så stilig og han ble helt starstruck da ordfører for dagen, Svein Olav Senneset kom og satt seg ved siden av han.

Bertrand ble så starstruck at han ble opptatt av å være høflig og sitte fint da ordfører for dagen tok plass ved siden av han. – Og sjekk de fine stolene de har, da! sa Bertrand da han krøp ut av sekken i starten av møtet. Foto: Kjellrun Åsebø