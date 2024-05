– Vi har problem med at kundar opplever doble transaksjonar ved bruk av avtalegiro og eFaktura. Vi jobbar no for å løyse dette så raskt som mogeleg, seier Per Nordin, pressekontakt i Tieto Evry som har levert transaksjonssystemet til dei norske bankane til VG tysdag formiddag.

Kinn kommune opplyser også innbyggarane sine om at dette gjeld også kommunen sine faktura med forfall rundt den 20. mai.

– Bankane jobbar med å løyse problemet så fort som mogleg. Dersom vi mottar dobbel betaling på kommunale faktura, vil vi betale tilbake. Ta kontakt med banken din om du er råka av dette, og har spørsmål, skriv kommunen på nettstaden sin.