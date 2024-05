Hovudorganisasjonen Unio varslar at fleire passkontor kan bli ramma av streik frå måndag av, og at det dermed kan bli vanskeleg å få nytt pass, melder Aftenposten.

Det skjer i samband med ei opptrapping av ein eventuell strek. Unio vil ikkje seie overfor avisa kva passkontor det er snakk om.

Meklinga i lønnsoppgjeret i staten har frist ved midnatt natt til fredag. Viss partane ikkje blir samde, blir det streik frå fredag. Det er varsla at politidistrikt over heile landet er omfatta i eit streikeuttak for måndag.

