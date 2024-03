På den måten går vi frå vintertid til sommartid.

Det vil også seie at natt til søndag, mistar du ein time på natta, men samtidig står du som oftast opp til ein lysare morgon og det blir lysare på kvelden.

Tidlegare måtte ein hugse på å minne kvarandre på å stille klokka, og det kunne hende at ein møtte opp til ei avtale til feil tid dagen etter dersom ein hadde gløymt det. No stiller digitale klokker seg sjølve, men dersom du har ei analog klokke på armen må du stille. Det same må ein gjere med klokker på steikeomnen og i nokre bilar. Sjøvl om mange av desse er digitale også, blir berre ein del av dei synkronisert via nett og krev derfor manuell juserting for å stille klokka.

Det er sommartid i sju av året sine månader i året. Resten av året følger vi vintertid og den startar natt til søndag 31. oktober.

For å hugse kva veg ein skal stille klokka har ein ein hugseregel. Ein seier at når det er sommartid stiller ein klokka fram mot sommaren.